"Никогда не чувствовал себя на чемоданах": Матиос заявил, что не собирается идти в отставку

Главный военный прокурор подчеркнул, что у него есть контракт, который действует до октября текущего года.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос не планирует досрочно уходить в отставку в связи со сменой власти.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "112 Украина".

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"Никогда не чувствовал себя на чемоданах, потому что первое: нет причины, второе - нет тренда, третье - военный устав", - сказал Матиос, отвечая на вопрос о том, намерен ли он идти в отставку.

Он отметил, что у него военный контракт заключен до октября 2019 года.

"Я так понимаю, что война не закончится в той форме, в которой она есть. И будучи сознательным украинцем, наверное, придется продолжить контакт и служить дальше. А наличие военного контракта обязывает меня быть там, где есть, где назначен выполнять свою работу", - отметил Матиос.

При этом он добавил: "Я буду, наверное, самый крайний из тех, кто может взять чемодан и уйти, оставив государственность на уничтожение врагов".

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду представление об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.

Также сообщалось, что в Администрации президента готовят материалы об увольнении Юрия Луценко с должности генерального прокурора.