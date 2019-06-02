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"Никогда не чувствовал себя на чемоданах": Матиос заявил, что не собирается идти в отставку

12:40, 02 июня 2019
Политика
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Матиос утверждает, что не пойдет в отставку, так как имеет военный контракт / фото УНИАН

Об этом он заявил в интервью телеканалу "112 Украина".

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"Никогда не чувствовал себя на чемоданах, потому что первое: нет причины, второе - нет тренда, третье - военный устав", - сказал Матиос, отвечая на вопрос о том, намерен ли он идти в отставку.

Он отметил, что у него военный контракт заключен до октября 2019 года.

"Я так понимаю, что война не закончится в той форме, в которой она есть. И будучи сознательным украинцем, наверное, придется продолжить контакт и служить дальше. А наличие военного контракта обязывает меня быть там, где есть, где назначен выполнять свою работу", - отметил Матиос.

При этом он добавил: "Я буду, наверное, самый крайний из тех, кто может взять чемодан и уйти, оставив государственность на уничтожение врагов".

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду представление об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.

Также сообщалось, что в Администрации президента готовят материалы об увольнении Юрия Луценко с должности генерального прокурора.

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Теги: #Матиос#военный прокурор