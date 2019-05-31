В Раде зарегистрирован законопроект Зеленского об избирательных правах военных

Законопроект определен как неотложный.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих.

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Об этом сообщает официальный сайт парламента.

Законопроект зарегистрирован сегодня под номером 10356. Он определен президентом как безотлагательный.

В настоящее время текст законопроекта не обнародован.

Как сообщал УНИАН, 22 мая в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов Украины", поданный президентом. В пояснительной записке отмечалось, что введение открытых списков на следующих парламентских выборах невозможно, но снижение барьера до 3% обеспечит обновление политических элит.

В тот же день Верховная Рада на внеочередном заседании не внесла в повестку дня законопроект президента об изменениях в избирательное законодательство, которые предусматривали введение пропорциональной избирательной системы и снижение проходного барьера до 3%. Также в повестку дня сессии не был включен законопроект президента о публичных закупках во время избирательного процесса, заседание было закрыто без принятия каких-либо решений.