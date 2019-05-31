Польский эксперт рассказал о вызовах для Зеленского на посту президента

Эксперт считает, что лучшей тактикой в поведении с РФ для Зеленского будет проводить реформы и объединять страну, ведь это идет в разрез с российскими интересами.

Побороть коррупцию и восстановить мир на Донбассе – с такими обещаниями Зеленский шел в президенты, и эти ожидания его избирателей теперь для него будет непросто воплотить в жизнь. А его победа – это одновременно и хорошая, и плохая новость для Москвы.

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Такое мнение высказал руководитель российского департамента в Центре Восточных исследований в Варшаве Марек Менкишак, передает Голос Америки. "Думаю, для россиян Зеленский составляет как определенную возможность, так и вызов. Они были готовы к его победе, но не ожидали, что она будет настолько подавляющей. Это плохой сигнал для Москвы, потому что он получил большую поддержку избирателей", - говорит эксперт.

Однако значительная поддержка имеет и обратную сторону для президента Украины, говорит Менкишак. "С другой стороны, такая поддержка оказывает огромное давление на него в вопросе ожиданий, которые, вероятно, преувеличены, потому что их очень трудно выполнить. Одним из приоритетов для Зеленского был мир с Россией. Украинцам нужно будет пожертвовать чем-то ради такого мира. И это создает для россиян возможности проталкивать собственную повестку дня", - отметил польский эксперт.

Исследователь считает, что в этом случае наилучшей тактикой для Зеленского будет проводить реформы и объединять страну. "Он имеет огромную возможность объединить страну и заставить людей с юго-востока Украины быть привлеченным и признанными как настоящие патриоты Украины, и это идет в разрез с российскими интересами, ведь они заинтересованы в том, чтобы ослабить и разделить Украину. Поэтому бороться с коррупцией и реформировать страну для Зеленского, что, по крайней мере, он обещает делать, будет самой большой угрозой для России, потому что это разрушает российскую пропаганду о том, что Украина – это несостоявшееся государство, которое утонуло в коррупции и где воюют так называемые "повстанцы".

Кремль очень боится успеха Украины, считает Менкишак, ведь это создает мощный пример для российского общества, и без того восторженно следящего за политическими событиями в Украине и за тем, чего нет в России – смены власти и подлинной демократии.