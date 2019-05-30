Зеленский на встрече с сенатором США: у нас две войны – с Россией и коррупцией

Сегодня президент Украины встретился с сенатором США Робертом Портманом.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с сенатором США Робертом Портманом вопрос выборов в Верховную Раду и необходимость дальнейшего давления на Россию с целью выполнения Минских соглашений.

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Как сообщили в пресс-службе главы государства, сегодня президент Украины Владимир Зеленский встретился с сенатором США Робертом Портманом.

«Участники встречи обсудили политическую ситуацию в Украине, в частности досрочные выборы в Верховную Раду», - говорится в сообщении.

Президент отметил, что роспуск парламента отвечает запросам общества, а благодаря проведению выборов в Верховную Раду в июле уже в сентябре может быть сформировано новое правительство, отметили в пресс-службе.

«Если бы этот неработающий парламент был и дальше, то мы сформировали бы правительство в декабре. Мы не можем ждать. У нас две войны - война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой, прежде всего, для экономики Украины», - подчеркнул Зеленский.

Также, отметили в пресс-службе, во время встречи поднимался вопрос о ситуации на Донбассе и необходимых шагах для достижения прогресса в мирном урегулировании, прежде всего о прекращении огня и обмене заложниками. Владимир Зеленский рассказал, что свою первую рабочую поездку как президент совершил на Луганщину - к военным на передовые позиции.

«Он также особо отметил активную позицию Сената США во введении санкций против России и предоставлении Украине военной помощи. Была подчеркнута необходимость дальнейшего давления на РФ с целью обеспечения надлежащего выполнения Минских договоренностей», - говорится в сообщении.

Кроме того, президент Зеленский и сенатор Портман обсудили актуальные вопросы реализации реформ, которые должны приблизить Украину к ЕС и НАТО.

Глава государства поблагодарил гостя за поддержку Украины со стороны Сената США и лидерство Портмана как сопредседателя Сенатского украинского кокуса.