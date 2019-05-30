Обещание Зеленского. Чем хорош законопроект об импичменте президента

Владимир Зеленский уже с первых дней своего президентства приступил к выполнению своих предвыборных обещаний. В частности, он подал в Верховную раду законопроект №10340 о процедуре импичмента президента.

На протяжении последних 28 лет любая власть в Украине делала все, чтобы максимально защитить себя. Фактически у народа был и остается единственный, позволяющий влиять на власть – это выборы: президентские, парламентские, местные.

Такие инструменты, как импичмент, отзыв депутатов и референдумы разных уровней, в Украине отсутствуют. Ни одна партия, ни один президент за все годы независимости Украины подобные вещи не инициировали.

Я уж не говорю о том, что до сих пор сохраняется неприкосновенность судей, депутатов и президента. А принцип «закон – один для всех» в нашей стране не существует как таковой. По сути, мы живем в обществе, где есть «каста неприкасаемых» – людей, которые приходят во власть, а далее монопольно ею пользуются, никоим образом не соотнося себя с мнением избирателей или оценкой граждан.

Законопроект президента Владимира Зеленского об импичменте президента – это «первая ласточка». В принципе, в Конституции Украины импичмент упоминается, однако не существует ясного и четкого механизма, как эту процедуру осуществить.

Такие инструменты, как импичмент, отзыв депутатов и референдумы разных уровней, в Украине отсутствуют. Ни одна партия, ни один президент за все годы независимости Украины подобные вещи не инициировал

Если бы в нашей стране существовал такой механизм как импичмент, то, прежде всего, он позволил бы избежать майданов. Ведь в таком случае, если мы недовольны президентом, нам не нужно выходить на майдан, строить баррикады и стоять под пулями силовиков, пока президент не сбежит из страны. Если бы существовал такой четкий и действенный механизм, то все, что нам было нужно, это собрать необходимое количество голосов для того, чтобы запустить механизм отставки президента.

Если бы в Украине была прописана процедура импичмента, она была бы задействована не только в отношении Виктора Януковича, но и Петра Порошенко. Вспомните последние два года правления Порошенко: он брутально нарушал свои обещания, часто нарушал Конституцию, его правление сопровождалось большим количеством коррупционных скандалов. Все это могло бы не длиться пять лет. Порошенко мог бы быть отправлен в отставку посредством процедуры импичмента куда раньше. А так пришлось ждать выборов.

73% украинцев, не желающих видеть Порошенко президентом – это четкий сигнал о том, что он заслужил импичмент.

Поэтому можем утверждать: закон об импичменте президента должен быть в Украине.

То, что закон об импичменте президента подал Владимир Зеленский, едва только вступив в должность президента – это его большой плюс. Он, таким образом выполняет свое предвыборное обещание, причем очень быстро.

Кроме того, Зеленский начинает свое президентство с создания возможности отставить его же самого. И, помимо этого, Владимир Зеленский выполняет запрос, который существовал в украинском обществе задолго до того, как он принял решение идти в президенты.

В принципе, сам же Зеленский может стать первой жертвой этого закона об импичменте в случае его принятия. На случай, если он утратит доверие своих избирателей или совершит какие-либо правонарушения, теперь появится механизм, который позволит отправить его в отставку.

Не будет ли Рада злоупотреблять этим правом, и не будем ли мы жить постоянно в режиме выборов? Постоянно жить в режиме выборов необходимо! «Совковый» принцип «Ой-ой-ой, выборы – это плохо!» меня немного удивляет. Выборы в демократической стране должны быть максимально часто, потому что это наше личное участие в управлении государством.

73% украинцев, не желающих видеть Порошенко президентом – это четкий сигнал о том, что он заслужил импичмент. Поэтому можем утверждать: закон об импичменте президента должен быть в Украине

Раз в год люди на ключевых должностях (президент, народные депутаты, мэры городов) должны проходить проверку на предмет доверия или недоверия к ним избирателей (так называемый плебисцит). Но чтобы процедура была быстрая и дешевая для бюджета, нужно вводить процедуру онлайн-голосования. В случае, если бы уровень доверия падал до определенного процента, автоматически мы бы выходили на довольно дешевую процедуру переизбрания человека.

Выборы, голосование – это как метаболизм в организме человека: чем лучше у человека обмен веществ, тем он здоровее. Потому выборы необходимы.

Другой важный момент. Возможность с помощью депутатов отправить в отставку президента – это одно, но совершенно другое – возможность граждан инициировать такую отставку.

Сейчас у нас простые граждане могут создать петицию на сайте президента, которая наберет 25 тысяч подписей, а затем – создать вторую петицию, чтобы отменить первую, которая тоже наберет 25 тысяч подписей. Это смешно! Этот механизм ввел Петр Порошенко для имитации народовластия: мол, смотрите, у простых граждан есть возможность влиять на власть и участвовать в жизни государства.

К примеру, вспомните петицию, которая набрала 25 тысяч голосов – петиция владельцев оружия, которые требовали изменить законодательство в части применения оружия для самообороны, не только спортивного и охотничьего оружия, которое у нас легализовано, но и короткоствольного, для личной защиты. Но президент Порошенко тогда всех послал подальше. Что же это, если не имитация?

В идеале должна быть четко прописана процедура: при наборе определенного количества голосов под петицией автоматически запускается определенный механизм, и никто не решает, рассматривать эту петицию или нет. Например, собрали пять миллионов подписей за отставку президента – запускается механизм всеобщего голосования, и президент снова выходит на выборы. И, если ему выражает недоверие больше 51% граждан, он уходит в отставку.

Посмотрим, насколько действенным окажется законопроект об импичменте, поданный президентом Зеленским.

Сергей Гайдай, политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства «Гайдай.Ком»