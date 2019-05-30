Кононенко заявил о выходе из президиума партии Порошенко

Нардеп утверждает, что не претендует на место в списке обновленной партии "Европейская солидарность".

Народный депутат Игорь Кононенко (фракция "Блок Петра Порошенко") написал заявление о сложении полномочий руководителя областной партийной организации и прекращении членства в президиуме партии "Солидарность".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам.

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Кононенко отметил, что написал заявление накануне съезда, что "ухожу из руководящих должностей в партии - руководителя Киевской областной партийной организации - и прекращаю свои обязанности члена президиума". "И прошу съезд завтра принять соответствующее решение", - отметил Кононенко.

Он также добавил, что не претендует на место в списке обновленной партии "Европейская солидарность", хотя считает, что достаточно много сделал и для страны, и для партии, и у него были бы такие основания".

Кононенко пояснил, что делает это для того, чтобы "дать дорогу молодежи, дать дополнительные социальные лифты для того, чтобы прошло качественно обновление партии и состава партии".

"Что касается моего личного похода на выборы - я еще решения не принял", - сообщил он.

Он добавил, что в последнее время много работал в Киевской области и общался с людьми, поэтому "было много проектов, и поэтому я буду советоваться с активом, с гражданами Киевской области...".

Как сообщал УНИАН, партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" на съезде 24 мая сменила свое название на "Европейская солидарность".