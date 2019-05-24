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Партия Порошенко изменила свое название

16:50, 24 мая 2019
Выборы 2019
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Петр Порошенко / REUTERS

Такое решение принял съезд партии 24 мая, сообщает пресс-служба политсилы.

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Отмечается, что делегаты съезда поддержали предложение общественных активистов, озвученное во время форума ОО "Солидарное Дело общин", который состоялся при участии Петра Порошенко.

Во время выступления на форуме гражданских активистов Порошенко также сообщил, что 31 мая состоится съезд обновленной партии, в которой будут широко представлены лидеры общественных организаций, волонтеры, добровольцы, молодые профессионалы.

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Теги: #Порошенко#партия#вибори