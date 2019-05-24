Партия Порошенко изменила свое название

Такое решение принял съезд партии 24 мая.

Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" изменила название на "Европейская солидарность".

Такое решение принял съезд партии 24 мая, сообщает пресс-служба политсилы.

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Отмечается, что делегаты съезда поддержали предложение общественных активистов, озвученное во время форума ОО "Солидарное Дело общин", который состоялся при участии Петра Порошенко.

Во время выступления на форуме гражданских активистов Порошенко также сообщил, что 31 мая состоится съезд обновленной партии, в которой будут широко представлены лидеры общественных организаций, волонтеры, добровольцы, молодые профессионалы.