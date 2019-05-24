В Раде зарегистрировали заявление Гройсмана об отставке

К полномочиям парламента относится решение вопроса об отставке премьер-министра и членов правительства.

В Верховной Раде Украины зарегистрировано заявление премьер-министра Владимира Гройсмана об отставке.

Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-службы Аппарата ВР Ирина Кармелюк.

"23 числа зарегистрировано заявление Гройсмана", - отметила она.

Кармелюк добавила, что теперь парламент должен рассмотреть этот вопрос и решить вопрос относительно отставки правительства. "Но Кабинет министров исполняет свои обязанности до избрания нового правительства", - отметила руководитель пресс-службы.

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Согласно статье 85 Конституции Украины, к полномочиям Верховной Рады Украины относится решение вопроса об отставке премьер-министра и членов Кабинета министров.

В статье 115 Конституции отмечается, что премьер-министр, другие члены Кабмина имеют право заявить Верховной Раде о своей отставке.

Отставка премьера, принятие Верховной Радой резолюции недоверия Кабинету министров влечет отставку всего состава правительства. В этих случаях Верховная Рада осуществляет формирование нового состава правительства в сроки и в порядке, которые определены Конституцией.

Кабинет министров, который сложил полномочия перед новоизбранной Верховной Радой или отставка которого принята парламентом, продолжает выполнять свои полномочия до начала работы новосформированного правительства.

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Ближайшая пленарная неделя в парламенте - с 28 по 31 мая.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Гройсман заявил, что принял решение подать в отставку с поста главы правительства сразу после проведения очередного заседания Кабинета министров 22 мая.

22 мая он отметил, что, как и обещал ранее, в этот день подаст свое заявление об отставке в Верховную Раду. "Я заявил и принял решение, что подам в отставку. Сегодня свое заявление я подам в Верховную Раду Украины ...", - сказал премьер.

Гройсман был назначен главой правительства 14 апреля 2016 года.

Ранее он неоднократно заявлял, что планирует принимать участие в парламентских выборах.