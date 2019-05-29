"Был на всех должностях": Саакашвили уверяет, что не имеет политических амбиций

Саакашвили, которому накануне вернули гражданство Украины, утверждает, что будет очень осторожным, когда на что-то будет соглашаться.

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что у него нет политических амбиций.

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина", сообщает "Украинская правда".

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"У меня нет никаких политических амбиций, потому что я был уже на всех должностях, я все видел. Я буду очень осторожным, когда буду на что-то соглашаться. Я через это проходил, я видел, как это выглядит, и я не рвусь ни на какие должности", – отметил Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, 28 мая президент Владимир Зеленский вернул Михеилу Саакашвили гражданство Украины.

Саакашвили поблагодарил Зеленского за указ о восстановлении его украинского гражданства. Политик намерен сегодня вернуться в Украину самолетом из Варшавы в 17:15 по киевскому времени.