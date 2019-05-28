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Луценко назвал Саакашвили предателем

17:30, 28 мая 2019
Политика
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Луценко подтвердил, что концепция по Саакашвили не изменилась / фото УНИАН

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Соответствующее заявление генпрокурор сделал в Facebook, в ответ на вопрос главреда «РБК-Украина» Сергея Щербины.

Щербина задал вопрос о Саакашвили в связи с возвращением ему украинского гражданства.

«Юрий Витальевич, а Ваша позиция по вопросу получения Саакашвили денег у Курченко и обвинения в содействии преступной группировке остаются в силе, или концепция поменялась?», - написал он в соцсети.

Луценко ответил на вопрос в комментариях публикации. «Нет. Предатель», - оказал он.

В комментариях пользователи также интересуются, когда в деле Саакашвили будет вынесен приговор.

Facebook

Напомним, президент Владимир Зеленский исключил из указа своего предшественника Петра Порошенко от 26 июля 2017 года положение об утрате Саакашвили гражданства Украины.

Как сообщал УНИАН, в конце июля 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении Саакашвили гражданства Украины. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку он предоставил недостоверные данные, в частности, его судимости в Грузии.

В Украине Саакашвили инкриминировались три статьи Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч. 1 ст. 15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили два или более лица (ч. 2 ст. 28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256).

Как заявил генпрокурор Юрий Луценко, Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования. В сентябре 2017 года Саакашвили незаконно пересек государственную границу из Польши в Украину, что подтверждается решениями местного и апелляционного судов.

12 февраля 2018 года Саакашвили по процедуре реадмиссии был передан Польше. В связи с совершенным правонарушением в отношении него существует ограничение во въезде в Украину сроком до 2021 года.

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Теги: #Луценко#Саакашвили