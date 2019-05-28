Луценко назвал Саакашвили предателем

Сегодня президент вернул Саакашвили гражданство Украины.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что по-прежнему рассматривает Михеила Саакашвили как предателя Украины.

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Соответствующее заявление генпрокурор сделал в Facebook, в ответ на вопрос главреда «РБК-Украина» Сергея Щербины.

Щербина задал вопрос о Саакашвили в связи с возвращением ему украинского гражданства.

«Юрий Витальевич, а Ваша позиция по вопросу получения Саакашвили денег у Курченко и обвинения в содействии преступной группировке остаются в силе, или концепция поменялась?», - написал он в соцсети.

Луценко ответил на вопрос в комментариях публикации. «Нет. Предатель», - оказал он.

В комментариях пользователи также интересуются, когда в деле Саакашвили будет вынесен приговор.

Напомним, президент Владимир Зеленский исключил из указа своего предшественника Петра Порошенко от 26 июля 2017 года положение об утрате Саакашвили гражданства Украины.

Как сообщал УНИАН, в конце июля 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении Саакашвили гражданства Украины. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку он предоставил недостоверные данные, в частности, его судимости в Грузии.

В Украине Саакашвили инкриминировались три статьи Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч. 1 ст. 15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили два или более лица (ч. 2 ст. 28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256).

Как заявил генпрокурор Юрий Луценко, Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования. В сентябре 2017 года Саакашвили незаконно пересек государственную границу из Польши в Украину, что подтверждается решениями местного и апелляционного судов.

12 февраля 2018 года Саакашвили по процедуре реадмиссии был передан Польше. В связи с совершенным правонарушением в отношении него существует ограничение во въезде в Украину сроком до 2021 года.