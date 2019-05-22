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Зеленский решил назначить Данилюка секретарем СНБО - Рябошапка

16:22, 22 мая 2019
Политика
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Данилюк может стать секретарем СНБО / Иллюстрация REUTERS

Президент Владимир Зеленский решил назначить экс-министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

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Об этом сообщает LIGA.net, ссылаясь на замглавы Администрации президента Руслана Рябошапку.

"Этот вопрос уже решен. Указ уже подписан", - заявил он журналисту. 

По словам Рябошапки, указ о назначении может быть опубликован уже до конца сегодняшнего дня.

Данилюк занимал должность министра финансов Украины в 2016-2018 годах. Он представлял Зеленского на переговорах с Международным валютным фондом (МВФ).

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Теги: #Данилюк#Рябошапка#СНБО Украины