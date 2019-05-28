Политолог рассказал, кто в Раде проголосует за снятие Гройсмана

Политолог отметил, что уход Гройсмана не сильно отразится на ситуации в стране.

В четверг, 30 мая, решится судьба премьер-министра Владимира Гройсмана - Верховная Рада рассмотрит вопрос о его отставке.

Политолог Олег Постернак в комментарии Главреду рассказал, что гвозди в крышку гроба Гройсмана-премьера забьют Батькивщина, Оппоблок и Самопомощь.

"То есть все те, кто декларировал критику правительства и несогласие с экономическим курсом. И поскольку Владимиру Борисовичу сейчас выгодно уйти, а учитывая, что между премьером и президентом были сложные отношения, то голосование поддержит и часть БПП, ориентированная на Петра Порошенко. Поэтому я прогнозирую, что ВРУ скорее всего удовлетворит заявление премьер-министра и отправит его в свободное плавание", - объяснил Постернак.

Но Гройсману также выгоден сценарий, если парламентарии не проголосуют за его отставку.

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"Премьер это сможет обернуть в тот аргумент, что парламент считает его эффективным менеджером. И он может сохранить свой пост, такой вариант тоже возможен", - объясняет Постернак.

Также политолог отметил, что уход Гройсмана не сильно отразится на ситуации в стране.

"Что касается сотрудничества с Международным валютным фондом, то МВФ заинтересован в сотрудничестве с Украиной даже больше, чем Украина с ними. Во-первых, он зарабатывает на этих кредитах и траншах, потому что есть такое понятие, как выплата процентов. А с другой стороны, не готовы сейчас западные кредиторы отправлять Украину в неизвестность прекращением работы в нашей стране. Без сомнения, это будет означать финансовое влияние других кредиторов и других сторон в этой геоэкономической игре", - растолковал политолог.

А вот новое эффективное правительство может появится только тогда, когда будет сформирована коалиция в уже новом парламенте, считает политолог.

"Если выборы пройдут 21 июля, то уже к середине августа мы сможем увидеть полностью сформированную вертикаль высшей исполнительной власти, новое правительство, новых министров без этих позорных двухлетних приставок и.о. И только после этого, уже через определенный период мы будем спрашивать с новой власти", - резюмировал Постернак.