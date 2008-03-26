Экс-нашеукраинец пожаловался суду на досрочные выборы мэра

Депутат Киевсовета, начальник Главного управления контроля за благоустройством Киева Болеслав АНДРУШЕНКО обжаловал Постановление Верховной Рады о проведении досрочных выборов Киевского городского председателя и Киевсовета.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении фракции БЮТ в Киевсовете.

По данным авторов заявления, жалоба подана в Административный суд города Киева.

Справка УНИАН. Б.АНДРУШЕНКО был избран депутатом Киевсовета по списку блока «Наша Украина». Однако потом вышел из фракции блока и вступил в депутатскую группу «Демократический Киев».