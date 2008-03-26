Экс-нашеукраинец пожаловался суду на досрочные выборы мэра
18:47, 26 марта 2008Политика
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Рассмотрит Апелляционный суд Киева
Депутат Киевсовета, начальник Главного управления контроля за благоустройством Киева Болеслав АНДРУШЕНКО обжаловал Постановление Верховной Рады о проведении досрочных выборов Киевского городского председателя и Киевсовета.
Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении фракции БЮТ в Киевсовете.
По данным авторов заявления, жалоба подана в Административный суд города Киева.
Справка УНИАН. Б.АНДРУШЕНКО был избран депутатом Киевсовета по списку блока «Наша Украина». Однако потом вышел из фракции блока и вступил в депутатскую группу «Демократический Киев».
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