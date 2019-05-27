МИД Украины требует от РФ назвать дату и место освобождения захваченных украинских моряков и судов

В Украине заявляют, что готовы забрать в РФ и вернуть на Родину украинских моряков.

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что украинское внешнеполитическое ведомство требует от Российской Федерации назвать дату и место освобождения захваченных Россией 24-х украинских моряков и трех судов.

Об этом Зеркаль сообщила в эфире "Радио НВ".

"Мы уже подготовили дипломатическую ноту к Российской Федерации. Сегодня она пойдет российскому министерству иностранных дел, в которой мы спрашиваем: как мы можем забрать наши корабли, когда, где: как и когда наши консулы могут забрать наших ребят из Лефортово", - отметила Зеркаль.

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В этой связи дипломат заявила, что Украина в своей ноте ссылается на приказ Международного трибунала по морскому праву.

"Уже сегодня мы обращаемся к Российской Федерации с тем, что они же должны это немедленно выполнить", - отметила Зеркаль. По ее словам, Украина готова забрать моряков и суда в соответствии с решением трибунала.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина». 26 января раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».

17 апреля Лефортовский райсуд Москвы продлил арест всем 24 военнопленным морякам еще на три месяца, до конца июля.

25 мая Трибунал ООН обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины в РФ. Суд обязал Россию освободить 24-х украинских моряков и суда. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных.

Согласно решению суда, РФ до 25 июня должна проинформировать суд о выполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.

В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины в РФ об освобождении захваченных военных судов и моряков.