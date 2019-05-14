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Полторак и Климкин подадут в отставку после инаугурации Зеленского - Разумков

14:48, 14 мая 2019
Политика
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Разумков рассказал, кто точно уйдет после инаугурации Зеленского / фото УНИАН

Об этом заявил политический советник Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире Newsone

Разумков считает, что сразу после обретения полномочий победителем президентских выборов Зеленским, Климкин и Полторак уволятся. В этом он убежден на 99%. 

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"Я никогда не даю 100%, но 99%, что этого не произойдет", - ответил Дмитрий Разумков на вопрос, останутся ли Климкин и Полторак на должностях.

К тому же советник Зеленского отметил, что его команда хочет увольнения генерального прокурора Украины Юрия Луценко

"Генпрокурор должен иметь хотя бы юридическое образование", - сказал Дмитрий Разумков. 

Напомним, 21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента страны. Выбирали украинцы между актером и шоуменом Владимиром Зеленским и действующим президентом Петром Порошенко. По информации ЦИК и экзит-полов, убедительную победу в нем одержал Зеленский, набрав более 73% голосов избирателей.

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Теги: #инаугурация#Юрий Луценко#Степан Полторак#Павел Климкин#Владимир Зеленский