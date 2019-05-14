Полторак и Климкин подадут в отставку после инаугурации Зеленского - Разумков

Разумков считает, что уйти в отставку должен еще и Юрий Луценко.

Министр иностранных дел Павел Климкин и министр обороны Степан Полторак могут уйти в отставку после инаугурации.

Об этом заявил политический советник Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире Newsone.

Разумков считает, что сразу после обретения полномочий победителем президентских выборов Зеленским, Климкин и Полторак уволятся. В этом он убежден на 99%.

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"Я никогда не даю 100%, но 99%, что этого не произойдет", - ответил Дмитрий Разумков на вопрос, останутся ли Климкин и Полторак на должностях.

К тому же советник Зеленского отметил, что его команда хочет увольнения генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

"Генпрокурор должен иметь хотя бы юридическое образование", - сказал Дмитрий Разумков.

Напомним, 21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента страны. Выбирали украинцы между актером и шоуменом Владимиром Зеленским и действующим президентом Петром Порошенко. По информации ЦИК и экзит-полов, убедительную победу в нем одержал Зеленский, набрав более 73% голосов избирателей.