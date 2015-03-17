В споры коалиции включился Порошенко, вызвав к себе лидеров фракций

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко.

“Сейчас договорились, что до 16-ти перерыв. Сейчас едем к президенту. Президент хочет встретиться с лидерами фракций для того, чтобы все-таки попытаться донести свои аргументы”, - сказал депутат.

Он уточнил, что в этих переговорах с участием президента должны принять участие лидеры фракций коалиции, председатель ВР Владимир Гройсман, секретарь СНБО Александр Турчинов.

Как сообщал УНИАН, сегодняшнее заседание парламента не началось вовремя, поскольку у коалиции нет согласованной позиции по вопросу особого статуса территорий в зоне боевых действий.

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В частности, сначала работу ВР отложили на 12.00, а затем было объявлено, что утреннего заседания не будет, а вечернее начнется в 16.00.

Как сообщил первый заместитель руководителя фракции «Блока Петра Порошенко» Игорь Кононенко, “есть несогласованность позиций в коалиции по вопросу особого статуса зоны боевых действий. На данный момент фракции Радикальной партии, “Самопомочи” и “Батькивщины” не готовы поддерживать этот законопроект, внесенный президентом. Поэтому объявлен перерыв и сейчас собирается совет коалиции. Будем пытаться найти общую позицию”.