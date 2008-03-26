Ющенко: поддержка НАТО через два года вырастет до 70%

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что общественная поддержка вступления Украины в НАТО, решение в отношении которого является суверенным правом нации, растет и через два года может составлять 60-70%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Также, по словам Президента, поддержку НАТО выражают практически все политические силы, представленные в парламенте.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО вновь отметил, что «вызова целостной системе безопасности ни для наших соседей, ни для России присоединение Украины к НАТО и ПДЧ не несет».

По данным пресс-службы, интервью провела руководитель московского бюро ЦДФ Бритта ХИЛЬПЕРТ.

Ориентировочная дата выхода интервью в эфир – 30-31 марта. Его можно посмотреть через спутниковое вещание ZDF и в Интернете.

***Немецкий общественный телеканал ZDF – Zweites Deutsches Fernsehen – начал вещание в 1963 году. ЦДФ является независимым неприбыльным учреждением, образованным путем договора между федеральными землями Германии. Телеканал финансируется за счет абонентной платы (80%) и доходов от рекламы. Центральный офис телеканала находится в Майнце.

Канал ЦДФ является вторым по влиятельности и количеству зрителей телеканалом в Германии. Кроме того, главные программы ЦДФ транслируются на совместном немецко-французском телеканале ARTE и канале 3-SAT, который является совместным немецко-австрийско-швейцарским проектом.