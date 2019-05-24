Участники переговоров в Минске проинформировали Зеленского о проблеме освобождения заложников

Президенту сообщили о ходе переговоров и списках заложников.

Участники переговоров рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе проинформировали президента Владимира Зеленского о проблематике освобождения украинских заложников из российского плена на оккупированном Донбассе.

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Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, которая ранее выполняла функции представителя Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, сообщила в Facebook.

"Состоялась встреча представителей украинской гуманитарной группы ТКГ в Минске с новоизбранным президентом Зеленским, на которой также присутствовали руководство СБУ и объединенного центра по вопросам пропавших без вести и заложников", - написала Геращенко.

"Проинформировала о деталях переговоров, позициях, которые отстаивали, фамилиях и списках заложников и пропавших, другой проблематике. Если наша информация и "институциональная память" поможет освободить наших, за которых мы искренне боролись все эти годы, это будет важно", - отметила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, бывший представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук заявил, что Украина передала России список из 107 украинских заложников для обмена по принципу "всех на всех", но оккупанты подтверждают установление только 27 человек.

Трехсторонняя контактная группа в следующий раз соберется в Минске 5 июня.