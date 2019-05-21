Трехстороння контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе соберется в Минске 5 июня - МИД Беларуси

Ранее заседание ТКГ и ее подгрупп планировалось на сегодня.

Трехстороння контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе и ее рабочие подгруппы 5 июня соберутся в Минске для продолжения переговоров.

Об этом пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси сообщает в Twitter.

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"По сообщению специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группы посла Сайдика, согласно достигнутому взаимопониманию участников, заседания ТКГ и ее рабочих групп переносятся на 5 июня", - сказано в сообщении.

Ранее заседание ТКГ и ее подгрупп планировались на сегодня, 21 мая.

Как сообщал УНИАН, 19 мая представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук заявил о выходе из Минского переговорного процесса, после чего на то время президент Украины Петр Порошенко освободил его от обязанностей представителя Украины в ТКГ.

Также Порошенко освободил Ирину Геращенко от выполнения обязанностей уполномоченного президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Геращенко также прекратила выполнять обязанности представителя Украины в гуманитарной рабочей подгруппе ТКГ, которая среди прочего занимается вопросами освобождения заложников.