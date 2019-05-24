Глава АП объяснил, почему на него не распространяется закон о люстрации

По словам Андрея Богдана, условие закона о люстрации на него не распространяется, поскольку он не занимает государственную должность.

Глава Администрации президента Андрей Богдан считает, что возглавил Администрацию президента на совершенно законных основаниях.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на власть", передает ТСН.

"Я защищал интересы государства и коррупционеры, которым я не дал разворовывать государственный бюджет, стали авторами закона о люстрации и специально внесли меня в этот список. Юридически имею право занимать эту должность, потому что после закона о люстрации должность главы Администрации президента была выведена из государственной службы и указанная в законе о государственной службе как патронатная служба", - сообщил Богдан.

По его словам, условие закона на него не распространяется, поскольку он не занимает государственную должность. "Фактически для того, чтобы попасть под люстрацию, я не могу занимать должности, которые касаются государственной службы и внесены в специальный перечень. Поскольку я не являюсь государственным служащим, то закон относительно этого поста на меня не распространяется, потому что там обязательное условие – работа на государственной службе", - пояснил глава Администрации.

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Требования закона полностью соблюдены, констатировал Богдан. "После принятия этого закона командой бывшего президента Петра Порошенко были внесены изменения. Они таким образом прописали закон под себя, что вывели эту должность из-под действия государственной службы", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, Зеленский 21 мая назначил Богдана главой администрации президента.

19 декабря 2010 года Богдан был назначен тогдашним главой правительства Николаем Азаровым заместителем министра Кабинета министров Украины - правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики. Уволен с должности правительственного уполномоченного 3 марта 2014 года.

22 мая заместитель министра юстиции Сергей Петухов заявил, что Богдан не может возглавлять АП, поскольку подпадает под люстрацию.

Сегодня, 23 мая, Петухов сообщил, что Минюст проведет люстрационную проверку главы АП и его заместителей, назначенных Зеленским.