Совет адвокатов Киева обратился к главе АП Богдану по поводу полномочности органов адвокатского самоуправления в столице

Председатель Совета адвокатов Киева Петр Рябенко проинформировал Администрацию Президента о полномочных органах адвокатского самоуправления столицы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной ассоциации адвокатов, передают Українські Новини.

Соответствующее письмо Рябенко направил в адрес главы АП Андрея Богдана 23 мая.

В письме говорится, что накануне в Совет адвокатов Киева поступило нотариальное заявление Богдана о приостановлении адвокатской деятельности.

На основании этого заявления администраторы ЕРАУ первого уровня в Совете адвокатов Киева внесли соответствующие изменения в профайл адвоката Богдана в ЕРАУ.

Эти изменения подтверждены администраторами второго уровня в Совете адвокатов Украины.

Рябенко отметил, что органами адвокатского самоуправления в Киеве является Совет адвокатов и квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатов, а руководство органов адвокатского самоуправления было избрано на конференции адвокатов столицы в августе-октябре 2016 года.

В то же время, в письме Рябенко обращает внимание на деятельность группы лиц, которые присвоили полномочия органов адвокатского самоуправления незаконным способом и выдают себя и созданные ими организации за самоуправляемые органы адвокатуры.

"Однако, с 2016 года группой лиц совершаются систематические действия по нарушению закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", Правил адвокатской этики, решений органов адвокатского самоуправления. Такие их действия направлены на дискредитацию Национальной ассоциации адвокатов Украины, Совета адвокатов Киева, так и на присвоение полномочий органов адвокатского самоуправления. В частности, этими лицами поддерживается так называемый Реестр адвокатов Киева, который не имеет никакого официального статуса, относительно чего Главным следственным управлением Национальной полиции Украины внесены сведения в ЕРДР, а также открыты дисциплинарные производства в региональных квалификационно-дисциплинарных палатах адвокатуры", - говорится в письме к АП.

В связи с этим, председатель Совета адвокатов Киева подчеркивает, что по любым вопросам функционирования органов адвокатского самоуправления в Киеве необходимо обращаться по адресу - ул. Борисоглебская, 3.