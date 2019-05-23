Портнов снова подал заявление на Порошенко в ГБР: обвиняет в обворовывании армии

Соответствующее заявление Андрей Портнов зарегистрировал сегодня утром.

Бывший заместитель главы Администрации президента времен президентства Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что подал в Государственное бюро расследований заявление с обвинением пятого президента Украины Петра Порошенко в отмывании средств армии.

Об этом он сообщил на своем канале в Telegram.

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"Утром зарегистрировал в Государственном бюро расследований заявление об отмывании Порошенко украденных у армии средств через оффшорные сделки", – говорится в сообщении.

Портнов отметил, что в течение нескольких недель ожидает, что ГБР направит в суд ходатайство об аресте всего имущества, которое принадлежит Порошенко.

Как сообщал УНИАН, экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов 19 мая вернулся в Украину после пятилетнего отсутствия. 20 мая он заявил, что подал в Государственного бюро расследований заявление с обвинением Петра Порошенко в "причастности к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий".