Луценко и Аваков не пришли на заседание ВСК по расследованию дела Гандзюк

На заседании присутствовал отец Гандзюк Виктор.

Генеральный прокурор Юрий Луценко и министр внутренних дел Арсен Аваков не пришли на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в начале заседания сказал председатель ВСК, внефракционный народный депутат Борислав Береза.

"Сегодня, пожалуй, уже последнее или предпоследнее такое заседание. Другое будет только для того, чтобы сформировать позицию по отчету и подготовить отчет", - сказал он.

Береза отметил, что на заседание был приглашен Луценко. "К сожалению, его нет", - констатировал он.

Кроме того, добавил депутат, приглашен был и Аваков, который на заседание не явился. Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев пришел на заседание, но впоследствии ушел, оставив на ВСК своего заместителя Виталия Невгада.

Также на заседании присутствовал отец Екатерины Виктор Гандзюк, который отметил, что уже в течение 9 месяцев СБУ, МВД и ГПУ расследуют дело об убийстве его дочери. "Порошенко и Луценко в личных разговорах обещали мне, что заказчики будут найдены и наказаны. Порошенко и Луценко лично обещали мне, что Мангер будет за решеткой. Сейчас Мангер не за решеткой, сейчас другим заказчикам даже не объявлено подозрение", - сказал он.

Справка УНИАН. Общественная активистка Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года ГПУ направила в суд обвинительный акт против пяти фигурантов дела об убийстве активистки - Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова. 15 мая стало известно, что Херсонский городской суд начнет рассмотрение 27 мая.

Также по делу об убийстве активистки фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и в то время помощник народного депутата от «БПП» Николай Паламарчук.

В апреле Грабчуку, Васяновичу, Вишневскому, Торбину, Горбунову, а также Мангеру и Паламарчуку смягчили подозрения.