Путин задокументировал свое преступление фильмом о захвате Крыма - Турчинов

Об этом сказал Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщает пресс-служба СНБО.

«В фильме российский диктатор щеголяет военной операцией по захвату Крыма и еще и хвастается готовностью использовать ядерное оружие», - сказал он, подчеркнув, что это наглядная демонстрация неадекватности руководства ядерного государства, «которое представляет сегодня угрозу всему миру».

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Секретарь СНБО отметил, что интервью Путина станет еще одним документальным подтверждением преступлений российских военных в международных судах, «где военно-политическое руководство РФ будет сидеть на скамье подсудимых».

«В то же время Крым был и будет частью территории Украины, а его оккупация - это вопрос времени», - подытожил Турчинов.

Как сообщал УНИАН, в марте прошлого года в результате непризнанного миром референдума, прошедшего в Автономной Республике Крым, Кремль включил полуостров в состав Российской Федерации.