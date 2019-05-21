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Парубий распорядился созвать внеочередное заседание Рады 22 мая

19:18, 21 мая 2019
Политика
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Парубий распорядился собрать заседание Совета 22 мая \ УНИАН

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Об этом говорится в сообщении на сайте парламента. В разделе "Анонсы событий" указано, что 22 мая в 12.00 состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины.

В тексте анонса говорится: "Председатель Верховной Рады издал распоряжение "О созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады" 22 мая 2019 года в 12.00".

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Теги: #Верховная Рада#заседание