Меркель и Макрон поговорили с Путиным об Украине

Политики обсудили, как можно способствовать воплощению минских договоренностей после избрания нового президента Украины.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 21 мая, провели совместную телефонную беседу с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает Deutsche Welle.

Политики обсудили, как можно способствовать воплощению минских договоренностей после избрания нового президента Украины. Меркель и Макрон снова раскритиковали недавние указы Путина об упрощении предоставления российского гражданства украинцам, отметил Зайберт.

Кроме того, Меркель и Макрон подчеркнули, что Россия сохраняет место в Совете Европы, но подчеркнули необходимость найти быстрое решение "еще открытых вопросов", чтобы она могла оставаться полноценным членом.

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Другие темы, которые обсудили лидеры трех государств, - ситуация в Сирии и вокруг Ирана.

Тем временем в Кремле заявили, что во время телефонного разговора обсуждалась ситуация вокруг "внутриукраинского кризиса" и с учетом смены украинской власти. Как отмечается в сообщении на сайте российского президента, стороны согласились о "безальтернативности" минских договоренностей как основы мирного урегулирования на Донбассе.

Кроме того, Путин напомнил о "приоритетности" вступления в Украине в силу закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, проведение амнистии, разграничение сил и налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском. В сообщении на сайте Кремля также указывается, что Путин "обратил внимание" собеседников на принятый Верховной Радой "дискриминационный" закон об украинском языке как государственном и выразил недоумение по поводу отказа отдельных государств рассмотреть соответствующий вопрос на заседании Совета Безопасности ООН.