Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ: что известно о Руслане Хомчаке

Руслан Хомчак является одним из офицеров, которым удалось выбраться из Иловайского котла.

Сегодня президент Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и назначил на эту должность Руслана Хомчака.

Хомчак родился 5 июня 1967 года в городе Ривне. В 2013 году он получил звание генерал-лейтенанта Вооруженных сил Украины.

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На момент начала войны на Донбассе был командующим оперативным командованием "Юг". С июля по декабрь 2014 года был командующим сектором "Б" сил АТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Хомчак является одним из офицеров, которым удалось выбраться из Иловайского котла.

В 2016 году Хомчак по ротации командовал всеми силами АТО, после чего министр обороны Степан Полторак предложил ему должность главного министра Минобороны, и в этом качестве он объехал большинство воинских частей, участвовал в расследованиях всех известных ЧП в войсках за последние два с половиной года.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Хомчака начальником Генштаба ВСУ.