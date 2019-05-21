Рада сможет принимать законы после указа о ее роспуске – советник Зеленского

По словам Богдана, парламент слагает свои полномочия с момента принесения присяги новоизбранными народными депутатами.

Советник президента Владимира Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан заявил, что Верховная Рада восьмого созыва после указа о досрочном прекращении ее полномочий сможет действовать и принимать законы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Богдан сообщил журналистам после завершения консультаций Зеленского с лидерами фракций и групп парламента относительно роспуска парламента.

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Отвечая на вопрос, сможет ли Верховная Рада в случае ее роспуска принимать законы, он ответил: «Мы считаем, и это предусмотрено Конституцией, что ВР слагает свои полномочия перед новоизбранным парламентом с момента принятия присяги последним, поэтому Верховная Рада действует и будет рассматривать законы».

«Другой вопрос - явка депутатов и выполнения ими своих депутатских полномочий», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Владимир Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и проведение досрочных парламентских выборов.