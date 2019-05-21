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Указ о роспуске ВР будет подписан в ближайшее время - советник Зеленского

13:59, 21 мая 2019
Политика
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Богдан назвал наиболее "подходящую" дату віборов / фото УНИАН

Советник президента Владимира Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан заявляет, что указ о роспуске Верховной Рады будет подписан в ближайшее время, и "наиболее допустимой" датой внеочередных парламентских выборов является 21 июля.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Богдан сообщил журналистам после завершения консультаций Зеленского с руководством парламента и лидерами фракций и групп о роспуске ВР.

"Что касается самого указа (о роспуске ВР) - он будет подписан в ближайшее время, и мы ожидаем его обнародования в ближайшие дни", - сказал Богдан.

"Мы видим для себя наиболее допустимую дату проведения голосования 21 июля 2019 года", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Зеленский договорился с лидерами фракций о роспуске Рады: досрочные выборы могут пройти 21 или 28 июля.

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Новость в сюжете: Досрочные выборы в Раду 2019
Теги: #Верховная Рада#Владимир Зеленский