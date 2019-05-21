Указ о роспуске ВР будет подписан в ближайшее время - советник Зеленского

По словам Богдана, соответствующий указ будет обнародован в ближайшие дни.

Советник президента Владимира Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан заявляет, что указ о роспуске Верховной Рады будет подписан в ближайшее время, и "наиболее допустимой" датой внеочередных парламентских выборов является 21 июля.

Читайте такжеКремль: Зеленскому не стоит рассчитывать, что санкции США против России помогут миру на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Богдан сообщил журналистам после завершения консультаций Зеленского с руководством парламента и лидерами фракций и групп о роспуске ВР.

"Что касается самого указа (о роспуске ВР) - он будет подписан в ближайшее время, и мы ожидаем его обнародования в ближайшие дни", - сказал Богдан.

"Мы видим для себя наиболее допустимую дату проведения голосования 21 июля 2019 года", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Зеленский договорился с лидерами фракций о роспуске Рады: досрочные выборы могут пройти 21 или 28 июля.