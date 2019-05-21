"Можно вы меня отпустите?": Зеленский и Ляшко "обменялись любезностями" перед встречей в АП (видео)

Перед встречей Ляшко в прямом эфире пообщался с Зеленским на тему роспуска Верховной Рады восьмого созыва.

В Администрации президента проходит встреча главы государства Владимира Зеленского с руководством парламента и председателями парламентских фракций и групп относительно роспуска Верховной Рады восьмого созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, встреча началась около 10.30.

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Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко, войдя в Администрацию президента на улице Банковой, вел прямую трансляцию в Facebook из помещения АП. Перед встречей Ляшко в прямом эфире пообщался с Зеленским на тему роспуска Верховной Рады восьмого созыва.

Зеленский спросил Ляшко: «Как вы относитесь к досрочному прекращению полномочий Верховной Рады?», на это Ляшко ответил: «Я отношусь к этому нормально». После этого политики пожали руки. Ляшко пытался что-то сказать Зеленскому, придерживая его за руку, но охрана оттеснила Ляшко и закрыла дверь.

Лидер Радикальной партии пытался попасть в зал, где должна была состояться встреча, снимая все происходящее в прямом эфире, но охрана его не пустила, согласно установленным правилам. После нескольких неудачных попыток, Ляшко сдал свой гаджет и беспрепятственно вошел в зал для консультаций.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и проведение досрочных парламентских выборов.

Лидер фракции «Самопомич» Олег Березюк заявил, что председатели парламентских фракций на 21 мая приглашены на встречу с Зеленским для проведения консультаций относительно роспуска парламента.