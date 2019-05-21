Россия нарушает Минские соглашения с первого дня их подписания - посол Германии в ООН

Немецкий дипломат призвал Россию установить перемирие на Донбассе и отвести тяжелое вооружение.

Постоянный представитель Германии при Организации Объединенных Наций Кристоф Хойзген подчеркивает, что Российская Федерация продолжает нарушать Минские соглашения с самого первого дня их подписания.

Об этом немецкий дипломат сказал после отказа Совета безопасности ООН сегодня обсуждать вопросы закона о функционировании украинского языка как государственного.

В частности, Хойзген прокомментировал отрицание своего российского коллеги Василия Небензи о том, что нет российско-украинского конфликта, а есть якобы "внутренний украинский конфликт".

В связи с этим немецкий дипломат напомнил, что в феврале 2015 года был подписан Комплекс мер по выполнению Минских соглашений.

"Я напомню, что когда был подписан и был согласован режим прекращения огня - российские силы нарушили это соглашение в самый первый день в связи с нападением на город Дебальцево и боевыми действиями, которые продолжались, пока этот город не был захвачен", - подчеркнул Хойзген.

Читайте такжеУкраина поставила ультиматум Совету Европы: грозится выйти из «Минска», если снимут санкции с РФ

"До этого времени российские войска или союзники российских войск не придерживаются режима прекращения огня. До сегодня не произошло отвода тяжелого вооружения и мы знаем, откуда это тяжелое вооружение появляется", - заявил Хойзген.

Он подчеркнул, что Россия должна предпринять шаги, чтобы контролируемые ею силы на Донбассе выполняли Минские соглашения, и в частности установили режим прекращения огня, отвели тяжелое вооружение, и создали условия для выполнения своей работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Также он поддержал позицию президента Украины Владимира Зеленского о необходимости выполнения Минских соглашений, а также по достижению существенного прогресса в рамках "нормандского формата".

"Но этого прогресса возможно лишь добиться, если Россия и союзники России действительно будут придерживаться перемирия и отведут тяжелое вооружение туда, куда необходимо, и позволят СММ выполнять ее работу", - подчеркнул посол Германии.

Ранее УНИАН сообщал, что Совет безопасности Организации Объединенных Наций отказалась обсуждать требование Российской Федерации закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».