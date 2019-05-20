Эксперт назвал три возможные даты проведения досрочных выборов в Раду

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады 8-го созыва и досрочные парламентские выборы.

Доктор юридических наук, адвокат Руслан Чернолуцкий среди возможных дат проведения досрочных парламентских выборов в Украине назвал 14, 21 и 28 июля.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

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По его словам, если указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады будет официально опубликован 20 мая, то выборы состоятся 14 июля 2019 года.

При этом, Чернолуцкий отметил, что начало избирательного процесса начинается c 21 мая, регистрация кандидатов по партийным спискам – до 4 июня, в общем порядке (самовыдвиженцы) - до 14 июня.

Чернолуцкий сообщил, что в случае, если указ президента Украины о роспуске Верховной рады будет официально опубликован в период с 21 мая по 27 мая, то выборы состоятся 21 июля.

«Начало избирательного процесса начинается с 22 мая по 28 мая. Регистрация кандидатов по партийным спискам – до 11 июня, в общем порядке (самовыдвиженцы) – до 21 июня», - написал адвокат.

Кроме того, Чернолуцкий заявил, что если указ о роспуске парламента будет обнародован в период с 28 мая по 5 июня, то выборы состоятся 28 июля. В этом случае избирательный процесс начинается с 29 мая по 5 июня. Регистрация кандидатов по партийным спискам – до 18 июня, в общем порядке (самовыдвиженцы) – до 28 июня.

«Ждём опубликованный в официальном печатном издании указ президента Украины», - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинскому народу после инаугурации анонсировал роспуск Верховной Рады 8-го созыва и досрочные парламентские выборы.