В Украине хотят создать резерв из демобилизованных военных

Президент Украины Петр Порошенко подготовил законопроект по созданию резерва военнослужащих первой категории, в который войдут те, кто был задействован в АТО.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, находясь сегодня в учебном центре Национальной гвардии в селе Новые Петровцы, передает корреспондент УНИАН.

«Военная угроза со стороны Российской Федерации остается. И именно поэтому в СНБО подготовили законопроект, и он будет внесен президентом как неотложный. В нем говорится о том, что на время особого периода все, кто демобилизуется, и кто по состоянию здоровья готов защищать страну, все они будут вводиться в резерв первой категории», - сказал Турчинов.

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Он пояснил, что в случае опасности эти резервисты первыми будут становиться в строй, даже без посредничества военкоматов. Они будут закреплены за теми или иными воинскими частями, где ранее проходили службу, и они уже будут знать, как действовать в чрезвычайной ситуации.