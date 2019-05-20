В "Батькивщине" надеются, что Зеленский сегодня подпишет указ о роспуске Верховной Рады

Заместитель председателя фракции «Батькивщина» Сергей Соболев считает, что президент Украины имеет все основания для досрочного прекращения полномочий парламента.

Заместитель председателя фракции «Батькивщина» Сергей Соболев надеется, что президент Украины Владимир Зеленский сегодня подпишет указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутата сказал в комментарии журналистам.

«У президента есть все основания до 16 июня распустить этот парламент. Когда будет указ? Надеюсь сегодня», - отметил Соболев.

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Он назвал «театром абсурда» выход фракции «Народный фронт» из состава парламентской коалиции.

«Эти потуги выходить из несуществующей коалиции - это театр абсурда, и зачем это делалось - я не понимаю», - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, 17 мая лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак заявил о выходе их фракции из коалиции.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции в парламенте текущего созыва.

Согласно законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае, если коалиция не создана, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы. Однако за полгода до очередных парламентских выборов, которые запланированы на 27 октября, законодательством установлен мораторий на досрочный роспуск Верховной Рады.

Сегодня, 20 мая, Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и проведение досрочных парламентских выборов.