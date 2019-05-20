Suddeutsche Zeitung: Для Зеленского трудности только начинаются

Скорее всего, новому президенту придется договариваться с парламентариями, которых он сейчас яро атакует.

Украинцы надеются на новое начало после инаугурации Владимира Зеленского. Они ждут окончания войны России против своей страны на Донбассе, решительных действий в борьбе с коррупцией и проведения экономических реформ, после которых уровень жизни улучшился бы. Но Украину вряд ли ждет быстрое новое начало. Вместо этого более вероятным кажется политический паралич и ожесточенная борьба между Зеленским и «старой гвардией».

Об этом пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung, напоминая, что новый президент победил на выборах, несмотря на свою политическую неопытность. А каждый избиратель связал с ним свои надежды. Зеленский также попытается добиться победы для своей политической партии «Слуга народа», у которой пока нет реальной программы. С точки зрения нового президента, это было бы легче всего сейчас сделать через досрочные выборы. Поэтому он может подписать распоряжение о роспуске Верховной Рады и призывать провести досрочные выборы в июле, вместо октября.

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Действующий состав парламента не смирится с этим. И спор перейдет в суд. Несмотря на то, каким будет результат, Зеленский победит в любом случае. Если приговор будет в его пользу, партия «Слуга народа» может попасть в Верховную Раду еще до того, как наполнится не только человеческими надеждами, но и существенным содержанием. Если же приговор будет другим, Зеленский сможет обвинить старые партии и суды, которые и так очень дискредитированы в глазах украинцев. Так ауру нового начала можно будет сохранить до осени, когда запланированы очередные выборы.

Однако, это еще не все трудности. Какими бы не были результаты выборов, реальные проблемы для Зеленского только начнутся. Сейчас он в такой же позиции, как и его партия. На данный момент он сделал лишь несколько популярных заявлений об отмене неприкосновенности для депутатов, президента и судей. Взгляды на более сложные реформы отсутствуют. Его партии это тоже касается. Ее состав до сих пор неизвестен.

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Существует также сомнение, что «Слуга народа» получит абсолютное большинство на выборах, чтобы управлять самостоятельно. Все это означает, что новому президенту придется идти на компромиссы с действующими партиями и политиками. А это те силы, которых он в течение многих месяцев жестко критиковал и выставлял абсолютным злом в Украине. Его резкая критика государственных институтов, таких как парламент, сделает дальнейшее управление еще более сложным.

Также издание указывает на то, что влияние олигархов, контролирующих украинскую экономику, никуда не делось. Эти же игроки контролируют многочисленные партии. И Зеленский до сих пор не высказал свои взгляды на эту проблему. Поэтому надежды на новое начало для Украины – это хорошо. Но стоит быть готовым разочаровываться.