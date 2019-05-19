В правительстве отреагировали на планы команды Зеленского провести перепись населения

В Мининформполитики размышляют над тем, как удешевить проведение переписи населения.

Заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин прокомментировал перспективы проведения в Украине переписи населения. По его словам, данный вопрос уже несколько месяцев прорабатывает рабочая группа.

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«Уже около полугода действует рабочая группа по вопросам проведения переписи населения. Разработано соответствующее ТЗ. Запланированы пилотные переписи для тестирования новых технологий, которые будут использоваться переписчиками, которых еще надо будет обучить», - отметил он в Facebook.

Чиновник указал, что в процессе изучения вопроса возникло несколько новых идей.

«В год пиковых выплат по кредитам МВФ (2019) пришлось бы провести проект национального масштаба, стоимость которого стартует с 200 млн грн. Кажется, что это не очень хорошая идея. В то же время, в государственных органах Украины на данный момент действует около двух десятков различных баз данных с полными наборами данных на украинцев. Так, только Минздрав на разных этапах внедрения реформы получил около 27 млн записей об украинцах-пациентах. Биометрические паспорта также охватывают большой объем граждан», - отметил заместитель министра.

По мнению Золотухина, конвергенция этих данных позволила бы получить первичную информацию о количестве граждан Украины значительно более дешевым способом.

«Это к тому, что перед любым заявлением следует все же прорабатывать вопрос», - подытожил он.

Ранее идеолог команды Зеленского Руслан Стефанчук заявил, что команда избранного президента намерен в первые 100 дней намерена провести "аудит государства" и перепись населения Украины.