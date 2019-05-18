У Зеленского планируют провести "аудит государства" и перепись населения

По словам идеолога команды новоизбранного президента, к процедуре переписи населения будут привлекать международные институции.

Команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского намерена в первые 100 дней провести "аудит государства", чтобы понять, в каком состоянии они получают государство.

Об этом идеолог команды Зеленского Руслан Стефанчук заявил в эфире 112 Украина.

"Блестящий вопрос (о переписи населения, - ред.) и он у нас стоит одним из первых. Потому, что мы начали с того, что по состоянию на сегодня никто не понимает, что в государстве есть и кто есть в государстве. Для того, чтобы делать любые преобразования, мы должны знать человеческий ресурс, финансовый ресурс и временной ресурс. По состоянию на сегодня – у нас в программе это вписано и это то, чем мы займемся в первые 100 дней – это объявление аудита государства, мы должны понять, в каком состоянии сегодня переходит государство", - заявил Стефанчук.

Читайте такжеСМИ опубликовавшем проект указа Зеленского о досрочном роспуске Рады (документ)

"Разумеется, не во всех сферах мы можем привлечь международные институты, потому что это связано с государственной тайной. Но для нас важно сегодня понять, каково состояние финансовых обязанностей в Украине, состояние инфраструктуры в Украине, состояние обязательств международных, где мы, в каком мире, и что очень важно, о чем говорил зритель, сколько сегодня реально людей в Украине", - прокомментировал Стефанчук.

По словам идеолога команды Зеленского, от результатов переписи населения зависит и количество депутатов в Верховной Раде, социальные программы и остальные.

"Это же не нормально, что у нас сегодня – мы даже не знаем не то что сколько людей, а сколько людей имеют какие правовые статусы, потому что если вы заглянете в любую областную администрацию, вы увидите, что там половина людей, которые имеют инвалидность второй группы, чернобыльцы, так далее – люди, которые никогда там не были. Нам нужно провести аудит, и только после этого мы можем честно с народом начать дискуссии, как ее развивать", - добавил Стефанчук.

По состоянию на начало 2017 года население Украины составляло более 42,58 млн человек, а на начало 2018-го сократилось почти до 42,39 млн человек.

Как сообщал УНИАН, 16 мая, Верховная Рада назначила на понедельник, 20 мая, торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги новоизбранным президентом Украины Зеленским. Заседание должно начаться в 10.00.

17 мая президент Украины Петр Порошенко образовал организационный комитет по обеспечению проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного главы государства Владимира Зеленского.