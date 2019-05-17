Коломойский рассказал, как долго планирует оставаться в Украине и пойдет ли на инаугурацию

Игорь Коломойский отметил, что не получал приглашения на инаугурацию Зеленского, и не планирует посещать администрацию президента.

Бизнесмен Игорь Коломойский планирует жить в Украине следующие пять лет.

Об этом он рассказал в интервью журналистам программы "Схемы".

"Я решил ближайшие пять лет прожить в Украине. Ибо я надеюсь на верховенство права в стране", - сказал бизнесмен.

При этом Коломойский отрицает, что его пребывание в Украине связано с избранием Владимира Зеленского президентом. "Никак не связано. Я приехал сюда и планирую здесь находиться в связи с семейными обстоятельствами. У меня сын планирует подписать контракт с баскетбольным клубом Украины", - рассказал он.

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Бизнесмен также добавил, что не планирует посещать администрацию президента Зеленского. "Я планирую жить в Украине и наслаждаться жизнью в Украине. Без всяких посещений", - сказал Коломойский.

Кроме того, бизнесмен заявил, что пока не получал приглашение на инаугурацию Зеленского. "Меня не приглашали, во-первых. А во-вторых, я не понимаю, как это выглядит. И какие сложности там - нужен дресс-код, бабочки, галстуки - это сложно", - отметил Коломойский.

В то же время он предположил, что возможно посетит светскую часть. "Я не знаю - может, на коктейль, на эту светскую часть - может, приду. А на официальную - что мне там делать? Хлопать в ладоши? Куда идти, куда проходить - я никогда не был на подобных мероприятиях", - подчеркнул бизнесмен.

Ранее сообщалось, что украинский бизнесмен Игорь Коломойский прибыл в Киев.

В последнее время Коломойский проживал в Израиле, куда он переехал осенью 2018 года из Швейцарии. В Украине бизнесмена не было с июня 2017 года.