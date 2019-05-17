Гройсман в Раде прокомментировал распад коалиции

Он поблагодарил фракции «Народный фронт» и «БПП» за работу в коалиции.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман называет решение о прекращении деятельности коалиции в Верховной Раде «непростым».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании парламента, комментируя заявление фракции «Народный фронт» о выходе из коалиции и соответствующее объявление спикером парламента Андреем Парубием о прекращении ее деятельности.

Гройсман считает, что непростым было и решение, принятое 5 лет назад о создании коалиции, поскольку парламенту и тогдашнему правительству пришлось принять много «чрезвычайно тяжелых и непопулярных решений».

Он поблагодарил фракции «Народный фронт» и «БПП» за работу в коалиции.

«Отдельно я хочу поблагодарить лидера «Народного фронта» Арсения Яценюка», - отметил премьер.

По его словам, в тех сложных экономических и политических условиях надо было иметь «сильную волю и дух», чтобы возглавить правительство.

«Возможно, он (Яценюк - УНИАН) заплатил за это высокую цену», - отметил Гройсман и добавил: «Спасибо, Арсений, за это».

Эти слова фракция «Народный фронт» встретила аплодисментами.

Гройсман призвал все фракции объединиться и работать совместно для того, чтобы изменять страну.

«Надо участвовать в принятии решений, а не просто ходить на телевидение и болтать своим языком, обливать грязью всех остальных и делать все для того, чтобы Украина была слабой», - подытожил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 17 мая, лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак заявил о выходе фракции из коалиции.

По его словам, «Народный фронт» «призывает фракции государственнической идеологии немедленно начать консультации по подготовке нового коалиционного соглашения с новым планом действий».

Председатель Верховной Рады Парубий в свою очередь объявил о прекращении деятельности коалиции в парламенте текущего созыва.

«Сегодня коалиция депутатских фракций «Европейская Украина» в Верховной Раде восьмого созыва прекратила свою деятельность», - сказал спикер.