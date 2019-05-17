Гройсман: очевидно, что Рада и правительство будут работать до парламентских выборов

Гройсман также призвал депутатов принять решение об отмене неприкосновенности.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что, очевидно, Верховная Рада и правительство будет работать до парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава он сказал с трибуны парламента во время Часа вопросов к правительству.

Гройсман призвал народных депутатов совместно с правительством и новоизбранным президентом "определить ту повестку дня, которая нас сегодня объединяет".

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По его словам, в частности, необходимо объединиться вокруг изменения избирательной системы.

Премьер подчеркнул, что изменения должны быть такими, которые необходимы государству, и, "по моему мнению, не имеет значения, останется ли кто-то за этими партами сидеть или нет".

"Политическая жизнь не начинается и не заканчиваются украинским парламентом", - подчеркнул Гройсман.

При этом он добавил, что "политическая жизнь начинается тогда, когда мы имеем идею, мы в нее верим и за нее боремся".

Премьер констатировал, что "поэтому настало время объединиться и в конце концов принять решение, что система выборов должна быть изменена".

Он отметил, что должна быть конкуренция на политической арене страны.

Говоря о депутатской неприкосновенности, Гройсман отметил, что то время, которое он, как премьер-министр, не имеет никакой неприкосновенности "… поверьте мне, жизнь никоим образом не отличается" от того, когда у него была неприкосновенность, когда он был народным депутатом и председателем Верховной Рады.

"Я считаю, что неприкосновенность в украинском парламенте и для других чиновников, она их разъедает изнутри. Она позволяет расширять рамки и нарушать закон, за который все равно придется отвечать", - отметил премьер.

Гройсман призвал депутатов принять решение об отмене депутатской неприкосновенности.