Зеленский встретился с международными рекрутерами - обсудили кадровую политику

Зеленский, в частности, заявил о необходимости провести прозрачный конкурс на должности председателей ОГА.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский обсудил кадровую политику с представителями мировых рекрутинговых агентств и компаний.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Зеленского, сегодня состоялась встреча новоизбранного главы государства и его HR-команды с представителями крупных международных рекрутинговых и HR-агентств, во время которой он обсудил с ними возможное сотрудничество в поиске кадров на ряд должностей в системе государственного управления.

«Мы действительно хотим найти новых талантливых людей, хороших специалистов, которые разделяют наши ценности. Это не популизм, это - наша цель. И мы понимаем, что найти лучших специалистов, которые имеют высокие компетенции и ориентированы на конкретные результаты, не очень просто. Поэтому хотим пригласить вас к сотрудничеству в этой сфере», - сказал Зеленский.

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«У нас есть определенное количество кандидатур, например, на должности руководителей ОГА в разных областях Украины, но и здесь нам нужна ваша помощь с инструментами адекватной оценки этих людей. Потому что в целом мы хотим провести прозрачный конкурс на эти должности, найти лучших менеджеров, которые хотят позитивных изменений в своих регионах, имеют стратегии развития и способны привлекать локальные и иностранные инвестиции», - добавил он.

Кроме того, отметили в пресс-службе, на встрече речь шла о главных критериях, которым должны соответствовать претенденты, - это профессионализм, знание региона, авторитет в местных громадах, добропорядочность, хорошая репутация, опыт управления системами такого уровня.

«Все участники встречи поддержали инициативу Владимира Зеленского, связанную с кадровой политикой, и задекларировали свою готовность к сотрудничеству с командой новоизбранного президента», - проинформировали в пресс-службе.

Во встрече, в частности, приняли участие Илона Шарова (Hudson), Роман Бондарь (Оdgers Вerndtson), Алексей Долгих (Bayden), Юлия Згеева и Игорь Габузенко (Ward Howell).