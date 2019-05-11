Данилюк рассказал, как Зеленский будет выбирать кандидатов на топ-должности

По словам Данилюка, на первом этапе нужно отобрать «очень много» людей.

Кандидаты на должности в Администрацию президента, Министерство иностранных дел, Службу безопасности, Генпрокуратуру, Совет национальной безопасности и обороны, которые намерены работать за президентства Владимира Зеленского, должны пройти несколько собеседований, получить оценку по набору критериев, причем все интервьюеры должны его утвердить.

Об этом в интервью LIGA.net рассказал советник избранного президента Александр Данилюк.

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По его словам, идея заключается в том, что Зеленский формирует «номинационный комитет» из трех-пяти ключевых членов команды, которые рассматривают претендентов по ряду заранее определенных критериев. В результате должно быть принято, желательно, консенсусное решение и предоставлено развернутую рекомендацию президенту для принятия окончательного решения.

На первом этапе нужно отобрать «очень много» людей, отмечает Данилюк.

По словам Данилюка, если в команде Зеленского начнутся "договорняки", квоты, списки, то «качественные люди во власть не пойдут».

Напомним, 10 мая Владимир Зеленский обратился к народным депутатам с требованием назначения даты инаугурации президента на 19 мая, заявив, что президент Петр Порошенко «совершает необратимое».