День вышиванки: депутаты пришли в Верховную Раду в вышиванках (фоторепортаж)

День вышиванки ежегодно отмечается каждый третий четверг мая.

Сегодня народные депутаты пришли в Верховную Раду в вышиванках, таким образом они решили отпраздновать День вышиванки, который ежегодно отмечают в третий четверг мая.

Накануне праздника спикер Андрей Парубий призвал депутатов прийти на работу в вышитых рубашках. Большинство спикера послушалась.

Читайте такжеЛяшко в образе "председателя колхоза" и небритый Зеленский: политики похвастались вышиванками (фото, видео)

Депутаты охотно позировали на камеру и делали селфи.

Впрочем, часть депутатов пришли без вышиванок. Среди них, например, представители "Оппозиционного блока", партии "Возрождение" и некоторые внефракционные депутаты.

Утром с праздником украинцев поздравил действующий президент. В своем сообщении в соцсети Петр Порошенко отметил, что вышиванка сегодня является неизменным символом Украины не только внутри государства, но и за ее пределами.

"Пока тайны мастерства украинской вышивки из поколения в поколение матери передают своим дочерям – до тех пор будет жить Украина! В нашей вышитой рубашке радость и грусть, надежда и сила, которые издавна сопровождают каждого украинца. Надев нашу национальную одежду, мы в очередной раз доказываем, что любовь живет в наших сердцах", - убежден глава государства.

Новоизбранный президент Владимир Зеленский, также опубликовав собственное фото в национальном наряде, призвал всех не забыть поздравить окружающих с этим праздником.

"Вышиванку не забыл, побриться забыл!" - пошутил будущий глава государства.

Серию собственных фото в вышиванке опубликовал премьер Владимир Гройсман, заявив, что "гордится быть украинцем".

"Для нас вышитая рубашка особенная - это символ украинской идентичности, любви к своей стране", - заявил руководитель Кабмина.

Кроме того в Оттаве канадские депутаты также пришли на работу в вышиванках. Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко у себя на Facebook.

"День вышиванки в Оттаве празднуем с канадскими депутатами и украинскими интернами", - написал он.

Напомним, в третий четверг мая в Украине празднуют День вышиванки, в этом году праздник выпал на 16 мая. По традиции, в этот день все желающие приходят на работу или обучение в наиболее узнаваемом элементе украинской одежды - в вышиванке.

Сначала День вышиванки предложила студентка факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета Леся Воронюк в 2006 году.

Праздник не привязан к государственным или религиозным памятным датам. Его цель - сохранить исконные народные традиции создания и ношения этнической вышитой украинской одежды.