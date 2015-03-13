Геращенко предложил сажать на 5 лет за организацию проплаченных митингов

Геращенко разместил текст законопроекта на своей странице в Facebook.

Он отметил, что сегодня на Крещатике «за деньги будет собрана толпа в 3 тысячи человек с целью проведения фейкового митинга против политики президента, правительства и Киевгорадминистрации».

«Главная задача заказчиков акции - это сделать видимость народного протеста против политики президента, правительства, ну и заодно покошмарить Киевраду. Так сказать, одним махом троих убивахом. Заказчиками проплаченной массовки являются лица, имеющие отношение к «Оппозиционному блоку». Их цель - сделать картинку для украинских и российских телеканалов о том, что, мол, в Украине нарастает массовый протест против экономической и социальной политики властей», - пояснил Геращенко.

По его словам, без сомнения, народ Украины, не может быть доволен повышением цены на газ, отсутствием роста зарплат и пенсий, инфляцией, скачущим курсом доллара и другими негативными явлениями, «однако никому не позволено подменять проплаченными массовками настоящий народный протест против неразумных или противозаконных действий власти».

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«Такого рода порочная практика должна быть прекращена. Поэтому я инициировал, а мои помощники разработали проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс о признании факта организации проплаченных массовых акций преступлением, за которым должно следовать неотвратимое наказание», - заявил Геращенко.

«В комментариях жду ваших предложений, пожеланий и критики», - добавил он.

Как отметил Геращенко, если такой закон будет принят, «то очень скоро желающих получить 3-5 лет лишения свободы за организацию фейковых акций просто не останется. И тогда митинги, собрания и демонстрации будут только добровольными и от души».

Согласно законопроекту, в частности, за подкуп участника массовой акции предлагается ввести наказание - штраф от 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест до шести месяцев, или лишение воли до трех лет. Если эти действия привели к остановке работы органов власти, предполагается наказание в виде лишения воли на срок от 2 до 5 лет.