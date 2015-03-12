Порошенко дал старт решению СНБО о мерах по укреплению нацбезопасности

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, в частности, документом утверждено Положение о Военном кабинете СНБО.

В соответствии с Положением, Военный кабинет СНБО является рабочим органом Совета национальной безопасности и обороны в особый период, основными задачами которого является обсуждение предложений относительно применения сил и средств структур сектора безопасности и обороны Украины для отражения вооруженной агрессии против Украины; определение потребностей в личном составе, вооружении, военной технике, материально-технических, энергетических, финансовых, информационных и других ресурсах, а также потребностей в военной помощи Украине от иностранных государств и международных организаций; перевод национальной экономики для функционирования в условиях особого периода и принятия решений об общей или частичной мобилизации, демобилизации.

Председателем Военного кабинета являются президент, секретарем – по должности секретарь СНБО. В его состав также входят премьер-министр, министры внутренних дел, иностранных дел и обороны, председатель Службы безопасности Украины, начальник Генерального штаба Вооруженных сил, председатель Государственной пограничной службы, командующий Национальной гвардией, глава Администрации президента, а также по согласию председатель Верховной Рады.

Кроме того, решением СНБО одобрен законопроект об изменениях к Закону "О правовом режиме военного положения" и предложено президенту внести его на рассмотрение Верховной Рады как безотлагательный.

Читайте такжеПорошенко утвердил план строительства укрепрайонов на линии соприкосновения

Также Кабинету министров поручено безотлагательно разработать комплекс мер по возобновлению функционирования защитных сооружений гражданской защиты и их доукомплектованию и внести на рассмотрение парламента изменения в государственный бюджет на 2015 год, предусмотрев дополнительные расходы на финансирование отмеченных мер. Правительство должно утвердить типовые положения о функциональной и территориальной подсистемах единой государственной системы гражданской защиты, а также положение о порядке организации оповещения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций и организации связи в сфере гражданской защиты.

Кроме того, Министерству обороны поручено безотлагательно подготовить законопроект по обеспечению прав военнослужащих на перенесение не использованных в течение особого периода ежегодных отпусков на другой период или получение компенсации; а также обеспечить проведение практических занятий для военных по предоставлению домедицинской помощи в соответствии со стандартами НАТО.

Министерство внутренних дел должно принять меры относительно определения состояния готовности единой государственной системы гражданской защиты, а также улучшения материально-технического обеспечения кинологической службы и увеличения количества служебных собак, которые используются для поиска огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. Государственной службе по чрезвычайным ситуациям поручено усилить подготовку, переподготовку и повышение квалификации лиц рядового и начальственного состава службы гражданской защиты.