Продолжительность искусственной задержки судов в Керченском проливе значительно выросла

На выходе из Азовского моря судна стоят почти вдвое меньше, чем на входе.

Продолжительность искусственной задержки судов в Керченском проливе, следующих в/из Мариуполя и Бердянска, по сравнению с мартом выросла почти на 58,5%.

Такие данные приводят мониторинговая группа "Майдан иностранных дел", "Институт Черноморских стратегических исследований" и BlackSeaNews.

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"Непосредственно в море задержаний и остановок судов нет с октября (2018 года - ред.)... На входе в Азовское море, по состоянию на 1 мая 2019, сильный рост (длительности задержки судов, следующих в/из Мариуполя и Бердянска - ред.): в марте было в среднем 25,3 часа, в апреле увеличилось в 1,58 раза и составляет 40,1 часа, то есть рост на 58,5%", - сообщает глава наблюдательного совета Майдана иностранных дел Андрей Клименко.

По его словам, на выходе из Азовского моря наблюдается хоть и небольшое, но уменьшение длительности задержки судов. Если в марте она в среднем составляла 33,7 часа, то в апреле - 24,4 часа.

В то же время Клименко подчеркивает, что нынешнее среднее время задержки судов на 24,4 часа, все равно превышает доблокадные показатели 2018 года в 4-5 раз.

Эксперт также напомнил, что в последний раз ФСБ РФ попыталась остановить в море два судна, которые направлялись в Бердянск, 21 октября 2018 года (SEA BIRD и BLUE MOON). Тогда эту попытку предотвратили украинские катера.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход до Керченского пролива буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинских кораблях, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трои из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).