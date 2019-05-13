На Реву подали в суд из-за его высказываний в адрес жителей ОРДЛО

Сейчас исследуются материалы исков и решается вопрос об открытии производства.

Окружной административный суд города Киева получил два иска к министру социальной политики Украины Андрею Реве по поводу его высказываний, которые якобы дискриминируют и унижают человеческое достоинство жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины по территориальному признаку.

Об этом сообщили в пресс-службе Окружного административного суда города Киева.

Как отмечается, речь идет об интервью Ревы ВВС 26 апреля 2019 года.

По мнению истцов, министр допустил высказывания, которые "дискриминируют и унижают человеческое достоинство граждан Украины - жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины по территориальному признаку".

Среди требований иска - признать действия министра противоправными и обязать его воздерживаться от подобных высказываний.

Сейчас исследуются материалы исков и решается вопрос об открытии производств по делам.

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26 апреля журналистка Ольга Мальченко опубликовала в своем Facebook сюжет для BBC, в котором Рева комментирует ситуацию с выплатой пенсий на оккупированных территориях.

"Все, кто был проукраинский, – все выехали. А тот, кто хочет получать две пенсии, там и тут, пусть потерпит. Мне не жалко никого, абсолютно, честно скажу. Мне жаль тех солдат и офицеров, которые убиты там за этих мразей", – сказал министр.

28 апреля Рева заявил, что его слова вырвали из контекста.

"Из всего получасового интервью в сюжете была использована только одна моя фраза, которую автор сюжета использовала в качестве иллюстрации якобы моего личного отношения ко всем без исключения гражданам Украины, проживающим на оккупированной территории", – написал он.

Министр также высказал свое мнение относительно необходимости выплачивать пенсии тем жителям ОРДЛО, которые воюют на стороне оккупационных войск.

"Именно эту категорию украинских граждан я считал, считаю и буду считать негодяями, которые сами себя поставили за пределы правового поля. Но я ни в коем случае не считаю тех украинских граждан, кто сознательно не помогает оккупантам и которые просто стали их заложниками, виновными в сложившейся ситуации", – добавил Рева.