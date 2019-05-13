Парубий заявил, что имеет полномочия назначить дату инаугурации президента, если этого не сделает Рада

Спикер парламента Андрей Парубий надеется, что депутаты в ближайшее время смогут принять решение о дате инаугурации президента Украины.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий на заседании согласительного совета заявил, что у него есть полномочия назначить дату инаугурации президента, если Рада не поддержит ни одно из соответствующих постановлений.

Об этом сообщает "Гордон".

"Дата инаугурации назначается решением Верховной Рады Украины. Только в том случае, если Верховная Рада не поддержала ни одно из предложенных постановлений, то у председателя Верховной Рады Украины есть такие полномочия - самостоятельно назначить дату инаугурации. Но, слушая доклады глав фракций, когда каждая фракция сказала, что поддержит все постановления, я думаю, у нас не будет проблем с тем, чтобы Верховная Рада Украины смогла принять решение, а не делать из этого вопроса интригу", - заявил Парубий.

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Он выразил надежду, что депутаты в ближайшее время смогут принять соответствующее решение.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10 мая в Верховную Раду было внесено 5 проектов постановлений о дате проведения инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Инициаторами документов были народные депутаты Сергей Мищенко, Виктор Балога, Виталий Куприй, Сергей Каплин и Александр Сугоняко.

В проектах постановлений парламента предлагалось три даты для церемонии: 19 и 20 мая, а также 1 июня.

10 мая Зеленский обратился в Верховную Раду с требованием назначить дату инаугурации на 19 мая.