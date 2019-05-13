У Порошенко заявляют, что он готов передать власть в любой момент и не отвергает ни одной даты инаугурации

В БПП заявили, что сразу после решения соответствующего профильного комитета будет срочно собрана фракция, чтобы определиться, за что голосовать.

Председатель фракции «Блок Петра Порошенко» в парламенте Артур Герасимов заявил, что действующий президент Украины Петр Порошенко готов передать власть в любой момент и не отвергает ни одной даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

«На этой неделе я поддерживаю председателя ВР, парламент определит дату инаугурации новоизбранного президента Украины. Процесс передачи власти должен происходить в соответствии с законом и с соблюдением ключевых демократических традиций», - отметил он.

«Сразу после решения соответствующего профильного комитета мы срочно собираем фракцию и определяемся с тем, за что будем голосовать», - сказал Герасимов.

«Хотел бы подчеркнуть, что Петр Порошенко готов передать власть в любой момент и не отрицает ни одной даты. Хотел бы подчеркнуть, что на сегодня – это полная ответственность украинского парламента, а не президента Украины», - подчеркнул Герасимов.