Встреч с Сурковым пока не будет: Волкер заявил о синхронизации действий с Зеленским по ситуации на Донбассе

Спецпредставитель США заявляет, что пока не будет встреч с помощником президента РФ Сурковым, поскольку избранному президенту Украины необходимо время, чтобы присоединиться к работе "нормандского формата".

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет о важности синхронизации действий с победителем выборов президента Украины Владимиром Зеленским касательно урегулирования ситуации на Донбассе.

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Об этом он заявил в интервью Русской службе BBC. В частности, у него спросили, есть ли договоренность о встрече с помощником президента России Владиславом Сурковым в ближайшее время, или она может состояться только после выборов в Верховную Раду?

"Решения пока нет. Что касается украинской стороны, то президент Зеленский отметил, что ему нужно определенное время, чтобы присоединиться к работе, к примеру, "нормандского формата". Поэтому не хотим опережать или перешагивать через голову избранного президента Украины. Нам нужно убедиться, что мы синхронизированы, и мы будем также на связи с господином Сурковым, чтобы решить, когда разумно было бы встретиться", - добавил Волкер.